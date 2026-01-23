Gente está feliz con la detención de "El Botox" en Michoacán: Harfuch

El secretario informó que este suceso generó algunos bloqueos en la región, los cuales fueron controlados a través de operativos coordinados entre las autoridades locales y federales.

García Harfuch explicó que, antes de la detención de "El Botox", las fuerzas de seguridad lograron capturar a una persona cercana al detenido, quien proporcionó información clave que facilitó el arresto. Además, destacó que las operaciones siguen activas, con el objetivo de capturar a otros miembros de la célula criminal asociada a "El Botox", así como a otros grupos responsables de actos violentos en la región.

Aunque se hablaba de posibles repercusiones tras la detención, el Secretario confirmó que, hasta el momento, no se han registrado eventos violentos adicionales relacionados con este operativo.

Por último, dijo que la gente está feliz con dicha detención, ya que se trataba de una persona dedicada a extorsionar: "Ayer recibimos cualquier cantidad de comunicados, denuncias anónimas donde la gente pues está feliz de la detención, los empresarios están felices de esta detención, pues es la persona que extorsionaba no sólo a los limoneros y a los aguacateros, sino también a gran parte del pueblo, relacionado con homicidios, extorsiones, hasta robo de vehículo".