Genaro Lozano, nuevo embajador en Italia; su nombramiento genera polémica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 25 votos a favor y nueve en contra, el Senado de la República ratificó este miércoles a Genaro Fausto Lozano Valencia como embajador de México en la República Italiana, con representación también en Albania, Malta y San Marino.

La confirmación fue anunciada en las redes oficiales del Senado, acompañada de una imagen institucional con el nuevo nombramiento.

La designación de Lozano fue impulsada por presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y defendida por legisladores de Morena y aliados. Desde la oposición, principalmente del PRI y PAN, se expresaron críticas por su falta de experiencia diplomática formal.