Genaro Lozano, nuevo embajador en Italia; su nombramiento genera polémica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 25 votos a favor y nueve en contra, el Senado de la República ratificó este miércoles a Genaro Fausto Lozano Valencia como embajador de México en la República Italiana, con representación también en Albania, Malta y San Marino.
La confirmación fue anunciada en las redes oficiales del Senado, acompañada de una imagen institucional con el nuevo nombramiento.
La designación de Lozano fue impulsada por presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y defendida por legisladores de Morena y aliados. Desde la oposición, principalmente del PRI y PAN, se expresaron críticas por su falta de experiencia diplomática formal.
"Me siento profundamente conmovido, honrado y agradecido con la presidenta @Claudiashein por la oportunidad de servir al pueblo de México. [...] Trabajaré con un profundo sentido de vocación de servicio, responsabilidad, orgullo y amor por México, el país de todos", escribió en sus redes sociales.
Genaro Lozano es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM, doctor en Ciencia Política por The New School (Nueva York), y ha sido conductor y analista político en medios como ForoTV, N+Media, Televisa y colaborador en Reforma, El País, entre otros. También ha sido activista por los derechos LGBTTTI+ y partícipe del movimiento Yo Soy 132.
El nombramiento provocó debate y posturas encontradas entre figuras políticas e internautas. Legisladores de oposición cuestionaron la falta de experiencia diplomática del comunicador, señalando que no forma parte del Servicio Exterior Mexicano ni cuenta con trayectoria en representación consular.
En contraste, integrantes de Morena y partidos aliados defendieron su perfil académico, su conocimiento en relaciones internacionales y su compromiso con los derechos humanos, resaltando que la diplomacia mexicana también debe abrir espacio a perfiles civiles con visión moderna y compromiso social.
