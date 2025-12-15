GBG en cifras: más de 900 casos activos en México, reporta Agricultura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al 5 de diciembre de 2025, México registra un total de 11,667 casos del gusano barrenador del ganado (GBG), según cifras oficiales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura). De estos, 10,736 han sido resueltos, mientras que 931 permanecen activos, lo que representa cerca del 8% del total nacional.

La información fue publicada por Agricultura como parte de su estrategia de transparencia y comunicación en torno a este reto zoosanitario, que pone en riesgo la salud del hato ganadero y la economía de las familias productoras. El GBG, causado por la larva Cochliomyia hominivorax, puede provocar infecciones severas en bovinos y otros animales de pastoreo, si no se detecta y atiende a tiempo.