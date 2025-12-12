¿Gazpacho de León o Gaspacho de Morelia? Estalla guerra de botanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una cucharada de identidad, una pizca de orgullo regional y un toque de polémica encendieron las redes sociales, cuando un video en TikTok que muestra la preparación de un gazpacho en León, Guanajuato, superó el millón de reproducciones. Sin embargo, para los michoacanos, ese platillo “no se llama gaspacho… y tampoco sabe igual”.

En los comentarios del video no tardaron en aparecer las voces de usuarios de Morelia defendiendo su versión tradicional del gaspacho: “Eso NO es un gazpacho 😌 vengan a Morelia a probar los verdaderos 🥰”, escribió una usuaria, mientras que otro agregó tajante: “Gaspachos los de Morelia, amigos”.

Aunque comparten nombre y algunos ingredientes, la realidad es que el gaspacho moreliano y el gazpacho leonés son dos delicias distintas, con personalidades muy marcadas.