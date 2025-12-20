Gasolineras bajo la lupa: Profeco denuncia a 43 por dar litros incompletos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó 43 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra estaciones de gasolina que no daban litros completos, tras verificar 230 estaciones en todo el país.

La información se dio a conocer este 20 de diciembre en un comunicado oficial, luego de que concluyera el “Operativo Extraordinario de Verificación” realizado en conjunto con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Durante la verificación, personal de Profeco inmovilizó 780 instrumentos de medición, mientras que la ASEA clausuró de manera temporal 161 estaciones por incumplimientos en materia ambiental.

¿Qué se detectó?

Irregularidades en el despacho de litros completos de gasolina.

Impacto directo a la economía de los consumidores.

Falta de cumplimiento de normativas ambientales.

Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina. De acuerdo con autoridades federales, estas medidas han contribuido a una baja de precios en diversas regiones del país.

¿Cuánto bajó la gasolina?

Según el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, durante la conferencia "La Mañanera", se presentó una comparativa del costo por litro:

Región Sur: bajó de $24.80 a $23.82 pesos.

Noreste: de $23.88 a $23.26 pesos.

Norte: de $23.20 a $22.73 pesos.

Occidente: de $23.70 a $22.81 pesos.

Golfo: de $24.01 a $23.73 pesos.

Recomendaciones para consumidores

La Profeco exhorta a los ciudadanos a consultar el mapa de estaciones confiables, disponible en el sitio:

https://alertas.gob.mx/estaciones/

Además, si detectas irregularidades al cargar gasolina, puedes reportarlo directamente a la Profeco para que se tomen medidas legales o correctivas.

