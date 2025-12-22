Gasolina subirá en 2026; Hacienda actualiza cuotas del IEPS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1 de enero de 2026 entrarán en vigor las nuevas cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicables a combustibles automotrices, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Acuerdo 179/2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con el documento, las cuotas se actualizaron con base en la inflación anual, utilizando un factor de 1.0379, derivado del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de noviembre de 2024 a noviembre de 2025.

Estas son las nuevas cuotas para combustibles automotrices, vigentes a partir de 2026:

Gasolina menor a 91 octanos (Magna ) : $6.7001 pesos por litro

Gasolina mayor o igual a 91 octanos (Premium) : $5.6579 pesos por litro

Diésel : $7.3634 pesos por litro

Combustibles no fósiles: $5.6579 pesos por litro

Además, para las cuotas que se destinan a las entidades federativas (como Michoacán), los montos por litro serán:

Gasolina menor a 91 octanos: 59.1390 centavos

Gasolina mayor o igual a 91 octanos: 72.1605 centavos

Diésel: 49.0817 centavos

Aunque este ajuste no representa directamente un aumento inmediato en el precio al consumidor, sí podría repercutir en los costos finales, dependiendo de las condiciones del mercado y la política de subsidios del Gobierno Federal.

