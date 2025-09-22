Gasolina regular se mantiene en $23.59; Profeco revela dónde cuesta menos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz informó que, al 19 de septiembre, el precio promedio nacional de la gasolina regular fue de $23.59 pesos por litro, con un 94% de cumplimiento en las estaciones de servicio respecto al acuerdo recientemente renovado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el periodo del 8 al 14 de septiembre, el precio más bajo se registró en la estación Xochigas, de grupo Pemex, ubicada en Xochitepec, Morelos, con un costo de $23.29 pesos por litro. En contraste, el precio más alto fue de $24.99 pesos, detectado en una gasolinera Petromax, de Petro Seven, en Saltillo, Coahuila.