Gasolina regular promedia $23.57 por litro en México: Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el precio promedio nacional de la gasolina regular al 22 de agosto fue de $23.57 pesos por litro.

El procurador federal del consumidor, Iván Escalante Ruiz, detalló que, entre las ocho regiones del país, el precio más bajo se registró en la región Norte con $22.78 pesos, mientras que el más alto se reportó en la región Occidente con $23.85 pesos.

“Les sugerimos revisar la herramienta Quién es Quién en los Precios de Combustibles para que sepan en dónde se comercializa el litro de la gasolina por debajo de $24 pesos”, señaló el funcionario.

Del 11 al 17 de agosto, el precio más barato fue de $23.20 pesos por litro, en una estación de Grupo Gasolinero y Automotriz de Tamaulipas (Pemex), en Tampico, Tamaulipas. En contraste, el precio más alto se registró en Cajivhe, de Redpetroil, en Zapopan, Jalisco, con $24.99 pesos por litro.