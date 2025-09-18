Gasera Silza responderá con seguros de responsabilidad civil y transporte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, que dejó más de 20 personas fallecidas y decenas de heridos, la atención se centra ahora en las pólizas de seguros que la empresa gasera Silza activó para atender los daños ocasionados.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) confirmó este jueves 18 de septiembre de 2025 que ya se encuentran en operación tres coberturas: la del vehículo o pipa, la del transporte de material peligroso y la de responsabilidad civil.
La directora general de AMIS, Norma Alicia Rosas, explicó que el asegurado —en este caso, la empresa Silza— tiene la obligación de responder ante los daños ocasionados a personas y bienes.
“La empresa tiene que hacer efectivas las pólizas para cubrir los daños que se causaron a las víctimas”, afirmó Rosas.
La funcionaria aclaró que estas pólizas no funcionan como un seguro médico tradicional. Mientras los seguros de salud atienden de forma inmediata la hospitalización y tratamientos, los seguros contratados por la gasera están diseñados para resarcir económicamente a las víctimas y a sus familias, además de cubrir los impactos financieros que enfrente la empresa.
Rosas destacó que cada póliza opera bajo condiciones específicas, por lo que será necesaria la coordinación entre autoridades y aseguradoras para definir qué daños serán cubiertos, cómo se calcularán las indemnizaciones y qué reparaciones económicas corresponden.
La activación de los seguros se dio luego de conocerse las primeras conclusiones oficiales sobre el siniestro. Desde entonces, se trabaja en los protocolos de atención y en los mecanismos de pago para los afectados.
La titular de la AMIS insistió en que corresponde a la gasera Silza garantizar que las pólizas se apliquen de manera adecuada, incluyendo la cobertura del vehículo siniestrado, el material peligroso transportado y la responsabilidad civil por las pérdidas humanas y materiales.
“Es clave respetar los protocolos de atención a la emergencia y permitir que las autoridades determinen la responsabilidad civil en cada caso”, subrayó Rosas.
Con ello, se busca que las aseguradoras definan con precisión cómo se cubrirán los daños y qué tipo de indemnización recibirán las víctimas de la explosión en Iztapalapa.
