Gasera Silza responderá con seguros de responsabilidad civil y transporte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, que dejó más de 20 personas fallecidas y decenas de heridos, la atención se centra ahora en las pólizas de seguros que la empresa gasera Silza activó para atender los daños ocasionados.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) confirmó este jueves 18 de septiembre de 2025 que ya se encuentran en operación tres coberturas: la del vehículo o pipa, la del transporte de material peligroso y la de responsabilidad civil.

La directora general de AMIS, Norma Alicia Rosas, explicó que el asegurado —en este caso, la empresa Silza— tiene la obligación de responder ante los daños ocasionados a personas y bienes.

“La empresa tiene que hacer efectivas las pólizas para cubrir los daños que se causaron a las víctimas”, afirmó Rosas.

La funcionaria aclaró que estas pólizas no funcionan como un seguro médico tradicional. Mientras los seguros de salud atienden de forma inmediata la hospitalización y tratamientos, los seguros contratados por la gasera están diseñados para resarcir económicamente a las víctimas y a sus familias, además de cubrir los impactos financieros que enfrente la empresa.