García Luna denuncia aislamiento y condiciones extremas en prisión de EU, aseguran

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos, denunció condiciones de aislamiento extremo y maltrato durante su encarcelamiento en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.
La información fue revelada a través de un documento legal filtrado por el periodista Arturo Ángel, el cual detalla las restricciones que enfrenta García Luna desde su traslado a dicha prisión en junio de 2025.
Según el documento, García Luna solo ha podido comunicarse con su equipo legal durante tres horas en un periodo de ocho meses. “Después de decenas de intentos fallidos y sin respuesta, finalmente pudimos hablar con el Sr. García Luna por primera vez desde enero de 2025”, se lee en el escrito legal.
El equipo de defensa también denunció que el exfuncionario ha perdido cerca de 32 libras (aproximadamente 14.5 kilogramos) y no ha tenido acceso adecuado a los materiales legales necesarios para preparar su apelación.
Ante este panorama, el abogado defensor César de Castro solicitó una extensión del plazo para presentar el recurso de apelación, argumentando que la incomunicación ha generado una “dificultad extrema” para construir la estrategia legal.
“Desde el 31 de julio de 2025, hemos programado dos llamadas con el Sr. García Luna, ninguna de las cuales se ha realizado. Se nos notificó que la primera llamada programada no tendría lugar a la hora acordada y que el Sr. García Luna había sido trasladado a otra unidad. No se nos notificó sobre la cancelación de la segunda llamada”, detalla el documento.
García Luna fue condenado en octubre de 2024 a 38 años de prisión por su colaboración con el Cártel de Sinaloa. La sentencia fue dictada por el juez federal Brian M. Cogan en la Corte del Distrito Este de Nueva York.
rmr