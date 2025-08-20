García Luna denuncia aislamiento y condiciones extremas en prisión de EU, aseguran

El equipo de defensa también denunció que el exfuncionario ha perdido cerca de 32 libras (aproximadamente 14.5 kilogramos) y no ha tenido acceso adecuado a los materiales legales necesarios para preparar su apelación.

Solicitan prórroga para presentar apelación

Ante este panorama, el abogado defensor César de Castro solicitó una extensión del plazo para presentar el recurso de apelación, argumentando que la incomunicación ha generado una “dificultad extrema” para construir la estrategia legal.

“Desde el 31 de julio de 2025, hemos programado dos llamadas con el Sr. García Luna, ninguna de las cuales se ha realizado. Se nos notificó que la primera llamada programada no tendría lugar a la hora acordada y que el Sr. García Luna había sido trasladado a otra unidad. No se nos notificó sobre la cancelación de la segunda llamada”, detalla el documento.