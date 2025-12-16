Garantiza México agua para consumo y agricultura pese a entrega a EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México aseguró que el cumplimiento del Tratado de Aguas firmado con Estados Unidos en 1944 no comprometerá el abasto de agua para consumo humano ni para actividades agrícolas en el país, especialmente en las regiones fronterizas.

A través de un comunicado emitido el 15 de diciembre de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la entrega de agua a EE.UU. se realiza conforme a lo estipulado en el acuerdo bilateral y que está garantizado el suministro para la población y el sector agrícola mexicano.

Acciones para optimizar el uso del agua

El Gobierno federal lleva a cabo acciones para mejorar la gestión del recurso hídrico, particularmente en los distritos de riego 025 y 026 en Tamaulipas, así como en los 005 y 009 en Chihuahua, todos ubicados en la cuenca mexicana del Río Bravo.

Estas medidas incluyen proyectos de conservación y tecnificación del uso del agua, con el objetivo de garantizar las actividades productivas y el suministro para los estados fronterizos.

“El abasto de agua para consumo humano y agricultura está garantizado”, reiteró la dependencia federal.

Cumplimiento del tratado ante la sequía

El Tratado de Aguas establece un volumen anual de entrega a EE.UU. procedente de seis afluentes mexicanos. No obstante, el artículo 4 contempla que la entrega puede realizarse en ciclos de cinco años, permitiendo flexibilidad en casos de sequía extraordinaria, como la que se registró en el periodo 2020-2025.

En este sentido, México dispone de un nuevo ciclo, que finalizará en octubre de 2030, para reponer el volumen faltante de agua.

Acuerdo reciente y próximos pasos

Gracias a las lluvias recientes, México logró liberar un volumen de 249 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua el pasado 12 de diciembre, sin comprometer su reserva nacional.

Finalmente, la SRE indicó que ambos países elaboran de manera conjunta un plan de entregas para el nuevo ciclo 2025-2030, el cual será definido antes del 31 de enero de 2026.

SHA