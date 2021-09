Garantiza IMSS atención a afectados por inundación de hospital en Tula

Tula de Allende, Hidalgo (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) despliega sus esfuerzos y recursos humanos para garantizar la atención médica a los pacientes que estaban hospitalizados en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No.5, afectado por las inundaciones causadas por el desbordamiento del río Tula, en Hidalgo.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, se encuentra en el HGZ/MF No.5 desde donde coordina los trabajos de evacuación y traslado de los pacientes afectados.

Zoé Robledo estableció como prioridad evacuar a los derechohabientes hospitalizados a otras unidades médicas para que no se interrumpa su atención. Para ello se cuenta con el apoyo del HGZ No. 33, de Tizayuca, y del HGZ/MF No. 6, en Tepeji del Río.

Además, subrayó que se va a salvaguardar la seguridad de los trabajadores del hospital del IMSS, quienes desde el inicio de la contingencia en la madrugada demostraron compromiso y solidaridad con los derechohabientes.