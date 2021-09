Ganador del palco en el Azteca donará su premio porque no le gusta el futbol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ganador del palco en el Estadio Azteca que fue sorteado en la rifa del 15 de septiembre informó que quiere donarlo porque a él no le gusta el futbol, por lo que se encuentra en búsqueda de alguna institución de beneficencia para darle el premio.

"La verdad nunca me ha gustado el futbol, así de sencillo", dijo.

A pesar de que le ofrecieron hasta un millón de pesos por el palco, su intención con la donación sigue firme, según reveló en una entrevista para Telediario.

"No ocupo el dinero, me gusta ayudar a otras personas", aseveró. Al cuestionarle sobre el tipo de instituciones a las que realizaría la donación, Luis reveló que serían aquellas que apoyan a personas con capacidades diferentes, niños con Síndrome de Down o personas de la tercera edad.

Sobre cómo adquirió el "cachito" con el que ganó el premio, dijo que lo compró por casualidad cuando se encontraba de viaje con su esposa en un rancho que tiene cerca de la carretera Nacional y al no poder cambiar dinero en una casa de cambio, decidió pagar el boleto.

El ganador del palco mostró una copia del boleto ganador y señaló que el original lo tiene bien guardado.