Gana IMSS premio All.Can México 2024 con proyecto sobre eficiencia en la atención de pacientes con cáncer
Ciudad de México (MiMorelia.com).- Personal médico del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue galardonado con el premio All.Can México 2024, con el proyecto “Evaluación de la Oportunidad y Eficiencia en la Atención a Pacientes Adultos con Cáncer en una Unidad Médica de Alta Especialidad de Oncología”.
El Instituto ganó el premio entre 23 proyectos de instituciones mexicanas evaluados por All.Can y FUNSALUD. El trabajo del IMSS es un protocolo diseñado para tener una mejor comprensión, diagnóstico y tratamiento del cáncer en México.
Durante la ceremonia de premiación en la sede de FUNSALUD, el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el presidente ejecutivo de FUNSALUD, Héctor Valle Mesto, entregaron el galardón a la jefa de la División de Calidad del Hospital de Oncología, doctora Patricia Castro Martínez -investigadora principal-; al doctor Rafael Medrano Guzmán, director de esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), así como a las doctoras Vanessa Ramírez Hernández, Andrea Soriano Luna y Nohemí Viveros Casimiro.
El titular del Seguro Social destacó que el reconocimiento que reciben investigadores del IMSS es una motivación porque el tamaño del reto en la atención del cáncer involucra a otros actores como la Academia Nacional de Medicina, organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada y FUNSALUD, como un ente que cumplió 40 años de amalgamar estos esfuerzos.
Destacó la importancia del trabajo conjunto en padecimientos oncológicos que a la par de una atención médica masiva, requiere continuar con la investigación y en el Seguro Social existe una política de territorialidad.
Zoé Robledo anunció que el próximo lunes 29 de septiembre entrarán en operación dos nuevos aceleradores lineales en el Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI y afirmó que la institución continuará con la adquisición de la mejor tecnología, equipamiento, tratamientos innovadores y la formación de médicos especialistas.
En su mensaje, la doctora Patricia Castro Martínez dijo que evaluar y mejorar la oportunidad y eficiencia de la atención es un compromiso ético con la derechohabiencia que cree en la labor del personal del Instituto en sus momentos más difíciles; el proyecto nació de una convicción sencilla y poderosa: cada día y cada decisión puede cambiar el rumbo de un paciente.
A su vez, el doctor Rafael Medrano Guzmán, director del Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI, destacó que la investigación es esencial para modificar la conducta, optimizar la logística y evaluar resultados que permitan tomar decisiones más efectivas.
Dijo que en la UMAE se implementó la quimioterapia 24/7, cirugía de alto impacto y tecnología de vanguardia como la cirugía robótica, con la cual se han efectuado más de 700 procedimientos en dos años y medio.
Por su parte, el presidente ejecutivo de FUNSALUD, Héctor Valle Mesto, reconoció el liderazgo y compromiso constante del director general del IMSS, Zoé Robledo, con el fortalecimiento institucional y el impulso a la investigación en el país. En este sentido, reiteró su admiración y respaldo a la labor que lleva a cabo el Instituto al reconocer su presencia en momentos clave para la salud pública en México.
A su vez, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Raúl Carrillo Esper, resaltó que para esta corporación científica es importante participar en este evento que es testigo del fomento de la investigación en cáncer y que se suma a los esfuerzos a nivel mundial por controlar esta enfermedad, además de enfatizar en la importancia de su prevención, pues en la actualidad entre 30 y 40 por ciento de los tumores son prevenibles.
El premio de All.Can es una iniciativa que busca reconocer y apoyar proyectos innovadores que mejoren la eficiencia en la atención del cáncer en el país.
RPO