Gana IMSS premio All.Can México 2024 con proyecto sobre eficiencia en la atención de pacientes con cáncer

A su vez, el doctor Rafael Medrano Guzmán, director del Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI, destacó que la investigación es esencial para modificar la conducta, optimizar la logística y evaluar resultados que permitan tomar decisiones más efectivas.

Dijo que en la UMAE se implementó la quimioterapia 24/7, cirugía de alto impacto y tecnología de vanguardia como la cirugía robótica, con la cual se han efectuado más de 700 procedimientos en dos años y medio.

Por su parte, el presidente ejecutivo de FUNSALUD, Héctor Valle Mesto, reconoció el liderazgo y compromiso constante del director general del IMSS, Zoé Robledo, con el fortalecimiento institucional y el impulso a la investigación en el país. En este sentido, reiteró su admiración y respaldo a la labor que lleva a cabo el Instituto al reconocer su presencia en momentos clave para la salud pública en México.

A su vez, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Raúl Carrillo Esper, resaltó que para esta corporación científica es importante participar en este evento que es testigo del fomento de la investigación en cáncer y que se suma a los esfuerzos a nivel mundial por controlar esta enfermedad, además de enfatizar en la importancia de su prevención, pues en la actualidad entre 30 y 40 por ciento de los tumores son prevenibles.

El premio de All.Can es una iniciativa que busca reconocer y apoyar proyectos innovadores que mejoren la eficiencia en la atención del cáncer en el país.