Gana hasta $39 mil en la SEP; estas vacantes están abiertas ya

Las vacantes están abiertas hasta el 10 de diciembre en el portal TrabajaEn
Se prioriza la experiencia y formación profesional
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para quienes desean iniciar el 2026 con un empleo estable y bien remunerado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha publicado nuevas vacantes con sueldos de hasta 39 mil 78 pesos mensuales, dirigidas a profesionistas con experiencia y formación específica.

Los interesados podrán postularse hasta el próximo 10 de diciembre.

Entre las vacantes más destacadas se encuentran:

Subdirección de Soporte Operativo

  • Sueldo mensual: $39,078

  • Perfil: Licenciatura en Ciencias Políticas, Administración Pública, Economía.

  • Requisitos: 4 años de experiencia y disponibilidad para viajar.

Subdirección de Almacenes

  • Sueldo mensual: $39,078

  • Perfil: Administración, Derecho, Contaduría, Mercadotecnia o afines.

  • Requisitos: 4 años de experiencia y disponibilidad para viajar.

Jefatura de Reproducciones Gráficas

  • Sueldo mensual: $26,005

  • Perfil: Diseño, Artes o Ingeniería.

  • Requisitos: 4 años de experiencia y disponibilidad para viajar.

¿Cómo aplicar?

El proceso comienza en el sitio Trabajaen.gob.mx. Una vez que el aspirante se registra y postula, la plataforma valida su currículum, asigna un folio y, si cumple con el perfil, se le convoca a:

  1. Examen de conocimientos generales

  2. Prueba técnica

  3. Evaluación de habilidades

  4. Cotejo documental

  5. Verificación de experiencia

Este tipo de convocatorias son una puerta de entrada al Servicio Profesional de Carrera, sistema que busca asegurar la profesionalización del servicio público con base en el mérito, la igualdad de oportunidades y la transparencia.

