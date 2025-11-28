Gana hasta $39 mil en la SEP; estas vacantes están abiertas ya

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para quienes desean iniciar el 2026 con un empleo estable y bien remunerado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha publicado nuevas vacantes con sueldos de hasta 39 mil 78 pesos mensuales, dirigidas a profesionistas con experiencia y formación específica.
Los interesados podrán postularse hasta el próximo 10 de diciembre.
Subdirección de Soporte Operativo
Sueldo mensual: $39,078
Perfil: Licenciatura en Ciencias Políticas, Administración Pública, Economía.
Requisitos: 4 años de experiencia y disponibilidad para viajar.
Subdirección de Almacenes
Sueldo mensual: $39,078
Perfil: Administración, Derecho, Contaduría, Mercadotecnia o afines.
Requisitos: 4 años de experiencia y disponibilidad para viajar.
Jefatura de Reproducciones Gráficas
Sueldo mensual: $26,005
Perfil: Diseño, Artes o Ingeniería.
Requisitos: 4 años de experiencia y disponibilidad para viajar.
El proceso comienza en el sitio Trabajaen.gob.mx. Una vez que el aspirante se registra y postula, la plataforma valida su currículum, asigna un folio y, si cumple con el perfil, se le convoca a:
Examen de conocimientos generales
Prueba técnica
Evaluación de habilidades
Cotejo documental
Verificación de experiencia
Este tipo de convocatorias son una puerta de entrada al Servicio Profesional de Carrera, sistema que busca asegurar la profesionalización del servicio público con base en el mérito, la igualdad de oportunidades y la transparencia.
