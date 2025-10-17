Gamer veracruzano pierde su mundo virtual por inundación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gamer veracruzano conocido como @xzibitroger17 compartió en TikTok el devastador estado de su colección tras la inundación que azotó Poza Rica, Veracruz, cuando el río Cazones se desbordó dejando a su paso cientos de damnificados y, entre ellos, a un joven que encontró en los videojuegos un refugio, ahora perdido.

A través de un breve pero poderoso video, Roger muestra su estudio inundado: cajas de consolas deterioradas por la humedad, controles inservibles, cables enredados como testigos de una tragedia silenciosa. En ese cuarto, donde solía transmitir en Twitch para una pequeña pero fiel comunidad, hoy sólo queda la huella de lo que fue.

"Se fue todo... años de ahorro, de recuerdos, de sueños", escribió en la descripción del video, que rápidamente se viralizó en redes sociales. No fueron pocos los que, más allá de un simple “like”, le ofrecieron algo más: apoyo. La comunidad gamer respondió con fuerza; desde mensajes de aliento hasta especialistas en reparación de consolas que se ofrecieron a ayudar a recuperar parte del equipo.

Su caso es uno entre cientos en Veracruz, pero su historia cobró fuerza por la crudeza visual del daño y la universalidad del dolor por perder aquello que nos define. Aunque la corriente arrasó con su estudio, su testimonio encendió una ola de empatía que ni el lodo pudo apagar.