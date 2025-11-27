Gabriela Cuevas denuncia amenazas en medio de preparativos rumbo al Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México ante la FIFA para la coordinación institucional rumbo al Mundial 2026, denunció haber recibido amenazas directas en su teléfono personal, hecho que ya encendió alertas en los ámbitos político y deportivo.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la exsenadora señaló que el número del que provino el mensaje intimidatorio ya había sido señalado previamente por periodistas y figuras políticas por su uso en campañas de acoso y suplantación.
“Considero importante hacer esta aclaración a la opinión pública que, además, es fácil de verificar por el número de teléfono utilizado”, escribió Cuevas.
Según detalló, desde ese mismo número también se intentó suplantar su identidad al enviar un mensaje al periodista Joaquín López-Dóriga, hecho que fue mencionado por el propio comunicador en su programa de radio.
Gabriela Cuevas reveló el contenido del mensaje que recibió, el cual incluía una advertencia directa con tono amenazante:
“Cuidado, echarte encima a este personaje y tu traición puede salir muy caro. Otra cosa tú que has sido legisladora. Estamos en un estado de derecha fallido que esto truena en cualquier momento. Ten cuidado Gabriela, te pueden reventar”.
El mensaje, por su tono y contenido, generó preocupación sobre los motivos y orígenes de estas acciones, particularmente considerando el rol público y estratégico que desempeña la funcionaria.
Gabriela Cuevas ha ocupado diversos cargos públicos en México, entre ellos diputada federal, senadora y presidenta de la Unión Interparlamentaria, con una destacada trayectoria en diplomacia parlamentaria y relaciones internacionales.
Actualmente, funge como enlace del Gobierno de México ante la FIFA, con la responsabilidad de coordinar las gestiones institucionales de cara a la Copa del Mundo 2026, que tendrá como sedes a varias ciudades mexicanas, además de Estados Unidos y Canadá.
Su rol implica asegurar la colaboración entre autoridades federales, locales y el organismo rector del futbol mundial, así como facilitar la logística y el cumplimiento de compromisos internacionales relacionados con el torneo.
mrh