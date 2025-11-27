Gabriela Cuevas denuncia amenazas en medio de preparativos rumbo al Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México ante la FIFA para la coordinación institucional rumbo al Mundial 2026, denunció haber recibido amenazas directas en su teléfono personal, hecho que ya encendió alertas en los ámbitos político y deportivo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la exsenadora señaló que el número del que provino el mensaje intimidatorio ya había sido señalado previamente por periodistas y figuras políticas por su uso en campañas de acoso y suplantación.

“Considero importante hacer esta aclaración a la opinión pública que, además, es fácil de verificar por el número de teléfono utilizado”, escribió Cuevas.

Según detalló, desde ese mismo número también se intentó suplantar su identidad al enviar un mensaje al periodista Joaquín López-Dóriga, hecho que fue mencionado por el propio comunicador en su programa de radio.

“Cuidado Gabriela, te pueden reventar”: mensaje amenazante

Gabriela Cuevas reveló el contenido del mensaje que recibió, el cual incluía una advertencia directa con tono amenazante:

“Cuidado, echarte encima a este personaje y tu traición puede salir muy caro. Otra cosa tú que has sido legisladora. Estamos en un estado de derecha fallido que esto truena en cualquier momento. Ten cuidado Gabriela, te pueden reventar”.