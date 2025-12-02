¿Futuro asegurado? SEP lanza nuevas carreras en IA, semiconductores y más

Entre las nuevas carreras que se integrarán a la oferta educativa destacan:

Inteligencia Artificial

Robótica y Automatización

Semiconductores

Ciberseguridad

Inteligencia de Negocios

Desarrollo Urbano Sostenible

Mario Delgado detalló que este plan contará con equipamiento especializado, como computadoras de alto rendimiento y módulos de robótica en talleres y laboratorios escolares, con el fin de garantizar la formación técnica de las y los estudiantes.

También señaló que la presidenta Sheinbaum ha autorizado un plan de expansión nacional para que estas opciones lleguen a más planteles públicos a partir de 2026, impulsando la inclusión educativa con una visión de futuro.

Finalmente, subrayó que esta modernización educativa también contempla espacios integrales con actividades deportivas y culturales, con el fin de construir una experiencia escolar que fomente el aprendizaje, el desarrollo personal y el bienestar de las juventudes.

