¿Futuro asegurado? SEP lanza nuevas carreras en IA, semiconductores y más
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció la creación de 15 nuevas carreras técnicas dentro del Bachillerato Nacional, enfocadas en áreas como inteligencia artificial, robótica, semiconductores y ciberseguridad, con el objetivo de alinear la educación media superior a las necesidades del desarrollo tecnológico y productivo del país.
Durante su intervención en la conferencia de prensa “La mañanera del pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario calificó esta medida como una actualización histórica en la educación pública nacional.
Entre las nuevas carreras que se integrarán a la oferta educativa destacan:
Inteligencia Artificial
Robótica y Automatización
Semiconductores
Ciberseguridad
Inteligencia de Negocios
Desarrollo Urbano Sostenible
Mario Delgado detalló que este plan contará con equipamiento especializado, como computadoras de alto rendimiento y módulos de robótica en talleres y laboratorios escolares, con el fin de garantizar la formación técnica de las y los estudiantes.
También señaló que la presidenta Sheinbaum ha autorizado un plan de expansión nacional para que estas opciones lleguen a más planteles públicos a partir de 2026, impulsando la inclusión educativa con una visión de futuro.
Finalmente, subrayó que esta modernización educativa también contempla espacios integrales con actividades deportivas y culturales, con el fin de construir una experiencia escolar que fomente el aprendizaje, el desarrollo personal y el bienestar de las juventudes.
BCT