Fundación Michou y Mau traslada a Texas a Jazlyn, bebé salvada por su abuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La bebé Jazlyn, nieta de Alicia Matías Teodoro —quien lamentablemente falleció tras la explosión de una pipa de gas ocurrido en el Puente de La Concordia en la alcaldía de Iztapalapa— será trasladada a Galveston, Texas, para recibir atención médica especializada por las quemaduras que sufrió en el incidente.

Así lo informó la Fundación Michou y Mau para niños quemados, mediante un comunicado en el que agradeció el apoyo del Centro Médico Nacional Siglo XXI y del equipo médico especializado que valoró el caso de la menor. La organización explicó que Jazlyn será atendida en el Shriners Hospitals for Children, en Galveston, una institución reconocida internacionalmente por su especialización en quemaduras pediátricas.