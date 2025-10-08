Fundación IMSS invita a la carrera ‘Mi Lucha es Rosa’ para apoyar detección oportuna de cáncer de mama

Por su parte, la directora de Fundación Instituto Natura, Silvia Ojeda, señaló que durante más de 30 años se han realizado diversas actividades para buscar una sociedad más saludable, en particular en la detección oportuna del cáncer de mama y brindar información que dé esperanza de vida.

Resaltó que han participado en la organización de 26 ediciones de la Carrera Avon y que esta será la primera sinergia conjunta con la Fundación IMSS; “queremos que cada paso y cada kilómetro que recorramos sea el recordatorio de que todas las mujeres necesitamos hacernos un chequeo anual y tomar las riendas de nuestra salud y vida; ese es el mensaje que queremos compartir”.

A su vez, el director general de Natura y Avon en México, Francisco Demesa, afirmó que unirse al propósito de la Fundación IMSS permite aliarse a una buena causa a favor de la salud de las mujeres; convencido de la fuerza que generan las sinergias para transformar realidades. “Correr es importante, pero lo más valioso es el resultado que logramos al hacerlo juntos, fundaciones, empresas y sociedad”, comentó el ejecutivo.