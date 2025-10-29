México

Funcionaria de Puerto Vallarta responde tras críticas por video en show de Franco Escamilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de varios días de críticas y burlas en redes sociales, Natalia Montaño Ruelas, auxiliar administrativa del ayuntamiento de Puerto Vallarta, rompió el silencio y publicó un video en Facebook para explicar su versión sobre lo ocurrido durante su asistencia a un espectáculo del comediante Franco Escamilla en Tepic, Nayarit.

En su mensaje, la funcionaria aclaró que el evento tuvo lugar el 26 de septiembre a las 9 de la noche y que asistió en su tiempo libre, como parte de un espacio personal de esparcimiento.

Todos sabemos que el show de Franco Escamilla es 100% comedia, es para distraerse, para relajarse, y yo a eso fui al show”, señaló.

Ante los cuestionamientos por su presencia en el evento y la viralización de un fragmento en redes sociales, Montaño subrayó que no es figura política, sino licenciada en Administración de Empresas Turísticas, y explicó que su labor en el ayuntamiento consiste en “dar seguimiento a diversos acuerdos, a la agenda pública y a temas con empresarios”.

Tengo que estar disponible los siete días de la semana. Lamento muchísimo el tono ligero en el que respondí; entiendo la confusión que esto pudo generar”, expresó.

En otro momento del video, Montaño Ruelas pidió frenar los ataques en su contra y apeló al acompañamiento entre mujeres:

Ninguna persona merece violencia digital. Entre mujeres debemos acompañarnos con sororidad; debemos exigirnos para mejorar, no para destruirnos”.

También afirmó que su madre le enseñó que “el trabajo dignifica” y que su desempeño profesional “habla por sí mismo”. Agregó que esta experiencia le dejó como lección la necesidad de cuidar sus palabras y seguir capacitándose, especialmente en un entorno donde “hay personas que buscan cualquier cosa para afectar a la administración y confundir a la sociedad”.

Finalmente, Montaño ofreció una disculpa a quienes pudieron haberse sentido ofendidos por sus declaraciones y se dijo dispuesta a aclarar cualquier situación:

“Ofrezco de todo corazón una disculpa sincera a quien pudo haberse confundido con este fragmento y estoy totalmente dispuesta a atender cualquier requerimiento de transparencia”.

