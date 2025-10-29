Funcionaria de Puerto Vallarta responde tras críticas por video en show de Franco Escamilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de varios días de críticas y burlas en redes sociales, Natalia Montaño Ruelas, auxiliar administrativa del ayuntamiento de Puerto Vallarta, rompió el silencio y publicó un video en Facebook para explicar su versión sobre lo ocurrido durante su asistencia a un espectáculo del comediante Franco Escamilla en Tepic, Nayarit.

En su mensaje, la funcionaria aclaró que el evento tuvo lugar el 26 de septiembre a las 9 de la noche y que asistió en su tiempo libre, como parte de un espacio personal de esparcimiento.

“Todos sabemos que el show de Franco Escamilla es 100% comedia, es para distraerse, para relajarse, y yo a eso fui al show”, señaló.

Ante los cuestionamientos por su presencia en el evento y la viralización de un fragmento en redes sociales, Montaño subrayó que no es figura política, sino licenciada en Administración de Empresas Turísticas, y explicó que su labor en el ayuntamiento consiste en “dar seguimiento a diversos acuerdos, a la agenda pública y a temas con empresarios”.