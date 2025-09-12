Fuga de gas en Tlaxcala obliga a desalojos en comunidades cercanas

El incidente ocurrió en terrenos de la comunidad de Domingo Arenas, a unos dos kilómetros de la población más cercana. Como medida preventiva, se ordenó la evacuación de aproximadamente tres mil personas de las comunidades de San Felipe Hidalgo y Tepuente, quienes fueron trasladadas al auditorio municipal.

De inmediato, cuerpos de seguridad y emergencia acordonaron la zona. La Guardia Nacional informó que las válvulas de los ductos ya fueron cerradas, mientras que personal especializado de Pemex realiza los protocolos correspondientes para controlar la fuga y llevar a cabo la reparación.