Fuerzas Especiales llegan a Sinaloa: despliegan 180 elementos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, este 20 de diciembre de 2025 fueron desplegados 180 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano al estado de Sinaloa, como parte de un operativo para fortalecer la presencia militar y contener las actividades de grupos delictivos.

Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional a través de redes sociales, los efectivos partieron desde la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un Boeing 737/800 y un Spartan C-27J, con destino a la Base Aérea Militar No. 10 ubicada en Culiacán.

El objetivo principal es reforzar las operaciones de seguridad que actualmente mantiene la 9/a Zona Militar en esa entidad federativa, mediante patrullajes, labores de disuasión y presencia operativa.