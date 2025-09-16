Fuerza de nicolaitas se hizo presente en desfile por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la fuerza y la grandeza que caracteriza a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), las y los nicolaitas encabezados por la rectora Yarabí Ávila González participaron en el desfile cívico-militar con motivo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Con paso firme y entre aplausos del público, el contingente de la UMSNH integrado por cerca de 800 elementos entre funcionarias, funcionarios, directoras y directores de escuelas, facultades e institutos, consejeros universitarios, docentes, estudiantes e integrantes de la galardonada Banda de Guerra recorrieron la Avenida Madero haciendo vibrar el corazón del Centro Histórico de Morelia con la historia, juventud y orgullo académico que representa la Máxima Casa de Estudios.