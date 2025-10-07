Fuertes olas azotan en malecón de Puerto Vallarta, Jalisco, por huracán Priscilla [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes por la mañana se reportaron olas de entre 3 y 4 metros de altura que alcanzaron calles cercanas al malecón de Puerto Vallarta, provocadas por los efectos del huracán Priscilla, que actualmente se encuentra en categoría 2 en el Pacífico mexicano.
Protección Civil Jalisco informó que se activó la bandera roja en playas del municipio, por lo que está prohibido ingresar al mar, debido al riesgo que representan las condiciones actuales del oleaje.
Personal de la dependencia y guardavidas realizan patrullajes preventivos en la franja costera para advertir a turistas y locales sobre las medidas de seguridad.
A través de redes sociales, usuarios han compartido imágenes y videos donde se observa cómo las olas superan la barrera de contención y llegan hasta las calles, generando preocupación entre los comerciantes y habitantes de la zona turística. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.
El huracán Priscilla, ubicado a más de 400 km de las costas de Jalisco, mantiene vientos sostenidos de 155 km/h con rachas de hasta 195 km/h. Aunque su centro no impacta directamente a tierra, sus bandas nubosas y efectos periféricos generan oleaje elevado en zonas costeras de Jalisco, Colima, Nayarit y Baja California Sur.
rmr