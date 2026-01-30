Fuerte choque múltiple en la México–Querétaro deja varios vehículos involucrados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes 30 de enero se registró un accidente múltiple sobre la carretera federal 57, a la altura del Parque Industrial Querétaro, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación.
De acuerdo con información preliminar extraoficial, en el percance estarían involucrados al menos siete vehículos, con un saldo inicial de dos personas fallecidas y por lo menos tres lesionadas; sin embargo, Protección Civil no ha confirmado oficialmente el número de víctimas ni de heridos en la autopista México–Querétaro.
A través de su cuenta oficial en X, la Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro informó sobre las labores de atención en el sitio, donde elementos de Bomberos trabajaron para sofocar el incendio provocado tras el choque múltiple.
En las imágenes compartidas se observa el operativo de emergencia, mientras que las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, evitar la zona del accidente y utilizar vías alternas, ya que continúan los trabajos en el lugar.
El incidente provocó la movilización de Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos de Querétaro y del Parque Industrial, así como personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y elementos de la Guardia Nacional, quienes brindan atención prehospitalaria y realizan labores de control y seguridad vial.
La circulación se vio afectada principalmente en los carriles con dirección a la zona industrial, lo que ocasionó tránsito lento en ambos sentidos de la carretera 57.
Hasta el momento, las autoridades mantienen un operativo de emergencia y se espera que en las próximas horas se emita información oficial sobre el saldo definitivo del accidente.
