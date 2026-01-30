Fuerte choque múltiple en la México–Querétaro deja varios vehículos involucrados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes 30 de enero se registró un accidente múltiple sobre la carretera federal 57, a la altura del Parque Industrial Querétaro, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación.

De acuerdo con información preliminar extraoficial, en el percance estarían involucrados al menos siete vehículos, con un saldo inicial de dos personas fallecidas y por lo menos tres lesionadas; sin embargo, Protección Civil no ha confirmado oficialmente el número de víctimas ni de heridos en la autopista México–Querétaro.

A través de su cuenta oficial en X, la Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro informó sobre las labores de atención en el sitio, donde elementos de Bomberos trabajaron para sofocar el incendio provocado tras el choque múltiple.