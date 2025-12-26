Fueron arrastrados juntos: hombre y caballo mueren tras lluvias en Veracruz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre perdió la vida luego de ser arrastrado por la corriente de un arroyo crecido en la región de Los Tuxtlas, en el estado de Veracruz, tras las intensas lluvias que han azotado la zona.

El trágico hecho ocurrió en la comunidad Arroyo Seco, perteneciente al municipio de San Andrés Tuxtla, donde el hombre intentó cruzar un cuerpo de agua montado en su caballo. En un video compartido en redes sociales, se observa cómo ambos son arrastrados por la fuerza del agua.