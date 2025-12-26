Fueron arrastrados juntos: hombre y caballo mueren tras lluvias en Veracruz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre perdió la vida luego de ser arrastrado por la corriente de un arroyo crecido en la región de Los Tuxtlas, en el estado de Veracruz, tras las intensas lluvias que han azotado la zona.
El trágico hecho ocurrió en la comunidad Arroyo Seco, perteneciente al municipio de San Andrés Tuxtla, donde el hombre intentó cruzar un cuerpo de agua montado en su caballo. En un video compartido en redes sociales, se observa cómo ambos son arrastrados por la fuerza del agua.
Las lluvias torrenciales provocaron además inundaciones severas en viviendas de la región, donde el agua mezclada con lodo ha generado afectaciones estructurales. Municipios como Ángel R. Cabada, Catemaco y San Andrés Tuxtla enfrentan desbordamientos de ríos y caminos bloqueados.
Autoridades locales y estatales, junto con el Ejército Mexicano, activaron el Plan DN-III-E para apoyar a la población afectada, especialmente en las zonas incomunicadas. Las tareas incluyen el uso de costales de arena para frenar el avance del agua y trabajos para liberar caminos.
A pesar de los esfuerzos, las lluvias continúan, y la situación se mantiene en alerta, ante el pronóstico de más precipitaciones en los próximos días.
