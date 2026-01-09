Fuego y pánico en Guanajuato: presunto huachicol causa explosión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del 8 de enero se registró una fuerte explosión en la colonia Satélite, a espaldas del gimnasio municipal de Villagrán, Guanajuato, la cual generó alarma entre vecinos y provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con información preliminar, el siniestro se originó en una bodega donde presuntamente se almacenaba combustible robado, también conocido como huachicol. El fuego, que inició cerca de las 20:00 horas, no había sido completamente sofocado hasta las 22:30 horas, aunque ya se encontraba bajo control, según autoridades locales.
La explosión no dejó víctimas fatales ni personas lesionadas de gravedad. Sin embargo, se reportaron al menos cinco ciudadanos con crisis nerviosa, entre ellos una mujer embarazada, quienes fueron atendidos por paramédicos.
Como medida preventiva, el gimnasio municipal fue habilitado como refugio temporal. Hasta el cierre de la información, 19 personas habían acudido al lugar para resguardarse. Se pidió a los habitantes de colonias aledañas seguir las indicaciones de las autoridades y permitir el paso de unidades de emergencia.
Autoridades municipales indicaron que, según reportes vecinales, hace aproximadamente un año se presentó una situación similar en ese mismo predio, que había quedado bajo resguardo de autoridades federales. No se tenía conocimiento de que siguiera siendo utilizado para almacenar hidrocarburos.
El caso permanece bajo investigación para determinar las causas exactas de la explosión y deslindar responsabilidades.
BCT