Fuego y pánico en Guanajuato: presunto huachicol causa explosión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del 8 de enero se registró una fuerte explosión en la colonia Satélite, a espaldas del gimnasio municipal de Villagrán, Guanajuato, la cual generó alarma entre vecinos y provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro se originó en una bodega donde presuntamente se almacenaba combustible robado, también conocido como huachicol. El fuego, que inició cerca de las 20:00 horas, no había sido completamente sofocado hasta las 22:30 horas, aunque ya se encontraba bajo control, según autoridades locales.