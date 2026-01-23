Fuego controlado en Dos Bocas no causó heridos ni afectaciones, informa Pemex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que personal especializado contraincendios controló un conato de incendio registrado la mañana de este 23 de enero de 2026 en una planta de proceso al interior de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, municipio de Paraíso.
De acuerdo con un comunicado oficial de la empresa productiva del Estado, el incidente no dejó personas lesionadas, ni ocasionó afectaciones al medio ambiente o a comunidades cercanas, por lo que la refinería opera con normalidad, de forma estable y segura.
Pemex explicó que el evento se originó por una pérdida de contención en una línea de descarga, lo que provocó el conato de incendio. Ante esta situación, se activó de inmediato el Plan de Respuesta a Emergencias, se llevó la planta a una condición segura y se eliminaron los riesgos en el área aledaña.
Aunque en redes sociales circuló un video grabado por trabajadores, que hasta el momento es la única evidencia visual del siniestro, la petrolera aseguró que la situación fue controlada en poco tiempo por su personal especializado.
