Fuego controlado en Dos Bocas no causó heridos ni afectaciones, informa Pemex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que personal especializado contraincendios controló un conato de incendio registrado la mañana de este 23 de enero de 2026 en una planta de proceso al interior de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, municipio de Paraíso.

De acuerdo con un comunicado oficial de la empresa productiva del Estado, el incidente no dejó personas lesionadas, ni ocasionó afectaciones al medio ambiente o a comunidades cercanas, por lo que la refinería opera con normalidad, de forma estable y segura.