"Fue el Estado", dice AMLO sobre caso Ayotzinapa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes por la mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo sobre el caso Ayotzinapa que "fue el Estado" el responsable de los acontecido a los 43 estudiantes.

En su conferencia matutina el mandatario nacional consideró que en aquellos años las autoridades en turno pudieron aclarar las cosas, pero prefirieron otra ruta:

“El Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras, de eso no hay duda, y aunque hayan participado autoridades locales y policías municipales. Es el Estado, no hay duda”, dijo AMLO.

En este sentido, aseveró que tienen la disposición de aclarar lo sucedido, y destacó algunos avances, como la detención de 120 detenidos por este caso.

Por último AMLO adelantó que no quiere intermediarios entre él y los padres de los 43 padres de Ayotzinapa, por lo que buscará alternativas para seguir trabajando en el tema.