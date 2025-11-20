Frida Kahlo supera récord mundial: venden su obra en 54.7 millones de dólares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La pintora mexicana Frida Kahlo volvió a hacer historia este 20 de noviembre, cuando su autorretrato El Sueño (La cama) fue subastado por 54.7 millones de dólares en la casa Sotheby’s de Nueva York, convirtiéndose así en la obra más cara jamás vendida de una artista mujer.

La subasta tuvo lugar en el edificio The Breuer, y el comprador participó a través de Anna Di Stasi, jefa del Departamento de Arte Latinoamericano de la prestigiosa casa de subastas. La obra ya había sido vendida antes en 1980 por apenas 51 mil dólares, lo que resalta aún más el salto histórico de su valor.

Pintada en 1940, El Sueño refleja un periodo emocionalmente complejo en la vida de Kahlo, marcado por su relación tumultuosa con Diego Rivera y el deterioro de su salud. La obra muestra a la artista dormida en una cama de madera colonial, envuelta en una manta dorada decorada con enredaderas. Encima de los postes de la cama, un esqueleto humano recostado entre dinamita y flores observa la escena con serenidad.

Según Sotheby’s, el cuadro trasciende la representación occidental clásica de la muerte: en lugar de aterrorizar, la calaca mexicana que aparece sobre la cama acompaña a Frida, integrándose a su identidad y proceso creativo.