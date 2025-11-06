Frente frío y humedad: se viene un viernes con clima extremo en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 7 de noviembre se esperan lluvias, descensos de temperatura y posibles heladas en diversas regiones del país, incluido Michoacán, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependencia oficial del Gobierno de México.

🌧️ Lluvias en el sureste y centro del país

Durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes, se prevé que un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, junto con una vaguada en niveles medios de la atmósfera y el ingreso de humedad desde el Golfo de México y el Caribe, provoquen lluvias puntuales fuertes en:

Oaxaca (suroeste)

Tabasco (norte, centro y oeste)

Chiapas (norte, este y sur)

Campeche (norte, este y oeste)

Yucatán (norte y este)

Quintana Roo (norte y costa)

Asimismo, se esperan chubascos en Veracruz (región Olmeca), y lluvias con menor intensidad en Puebla, Guerrero, Jalisco, Colima y Michoacán.

🌡️ Frío y heladas por nuevo frente

Para el viernes, el SMN anticipa la entrada de un nuevo frente frío al norte del país, lo que intensificará la inestabilidad en la atmósfera. Una circulación anticiclónica provocará cielo mayormente despejado en el resto del territorio, pero se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con posibles heladas al amanecer en zonas altas del centro y norte del país.