Frente frío y humedad: se viene un viernes con clima extremo en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 7 de noviembre se esperan lluvias, descensos de temperatura y posibles heladas en diversas regiones del país, incluido Michoacán, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependencia oficial del Gobierno de México.
Durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes, se prevé que un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, junto con una vaguada en niveles medios de la atmósfera y el ingreso de humedad desde el Golfo de México y el Caribe, provoquen lluvias puntuales fuertes en:
Oaxaca (suroeste)
Tabasco (norte, centro y oeste)
Chiapas (norte, este y sur)
Campeche (norte, este y oeste)
Yucatán (norte y este)
Quintana Roo (norte y costa)
Asimismo, se esperan chubascos en Veracruz (región Olmeca), y lluvias con menor intensidad en Puebla, Guerrero, Jalisco, Colima y Michoacán.
Para el viernes, el SMN anticipa la entrada de un nuevo frente frío al norte del país, lo que intensificará la inestabilidad en la atmósfera. Una circulación anticiclónica provocará cielo mayormente despejado en el resto del territorio, pero se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con posibles heladas al amanecer en zonas altas del centro y norte del país.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas en zonas altas de Michoacán, así como en Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo y Oaxaca.
En zonas más elevadas de otros estados del norte, podrían presentarse temperaturas de hasta -5 °C.
Chubascos (5 a 25 mm): Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz
Temperaturas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán (costa), Jalisco, Guerrero, entre otros.
De 30 a 35 °C: Zacatecas, Veracruz, Campeche, Yucatán, entre otros.
Vientos de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California.
SHA