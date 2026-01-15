Frente frío y humedad del Pacífico pondrán en alerta a Michoacán y el centro del país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre lluvias fuertes, tormentas eléctricas y un marcado descenso de temperaturas en el centro, occidente y sur del país debido al paso del frente frío número 28 y al ingreso de humedad del océano Pacífico.

De acuerdo con el boletín oficial, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en zonas de Michoacán, Guerrero y Puebla, con posibilidad de descargas eléctricas, mientras que otros estados del occidente como Jalisco, Colima y el Estado de México también registrarán precipitaciones menores (5 a 25 mm).

Además, persistirá ambiente frío a muy frío por las mañanas y noches en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo regiones serranas de Michoacán, donde se podrían presentar temperaturas mínimas de entre -5 a 0 °C.

Entre los fenómenos más relevantes destacan: