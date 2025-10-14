Frente frío 7 y baja presión traerán lluvias fuertes a Michoacán y más estados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la presencia de lluvias intensas en el sureste del país, y lluvias muy fuertes en el occidente, centro y sur, debido a varios sistemas activos, entre ellos el frente frío número 7 y una zona de baja presión en el Pacífico sur con posibilidad de desarrollo ciclónico.

Para Michoacán, se pronostican lluvias muy fuertes con descargas eléctricas, posibles granizadas y fuertes rachas de viento. Estas condiciones pueden provocar encharcamientos, deslaves e incremento en ríos y arroyos.

🌎 Estados con pronóstico de lluvias fuertes a intensas:

Lluvias intensas (más de 75 mm): Chiapas, Veracruz y Quintana Roo (norte)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Yucatán y Campeche

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Nayarit, Colima, Campeche, Yucatán, Quintana Roo



💨 Vientos fuertes:

Se esperan rachas de 45 a 70 km/h en zonas del norte y noroeste del país, como: Baja California, Sonora, Chihuahua y Golfo de California



Estas rachas podrían derribar árboles, anuncios o estructuras ligeras, por lo que se recomienda extremar precauciones.