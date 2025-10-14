Frente frío 7 y baja presión traerán lluvias fuertes a Michoacán y más estados
El SMN pronostica lluvias muy fuertes en Michoacán, Oaxaca y Jalisco, y lluvias intensas en Chiapas y Veracruz
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la presencia de lluvias intensas en el sureste del país, y lluvias muy fuertes en el occidente, centro y sur, debido a varios sistemas activos, entre ellos el frente frío número 7 y una zona de baja presión en el Pacífico sur con posibilidad de desarrollo ciclónico.

Para Michoacán, se pronostican lluvias muy fuertes con descargas eléctricas, posibles granizadas y fuertes rachas de viento. Estas condiciones pueden provocar encharcamientos, deslaves e incremento en ríos y arroyos.

🌎 Estados con pronóstico de lluvias fuertes a intensas:

  • Lluvias intensas (más de 75 mm):

    • Chiapas, Veracruz y Quintana Roo (norte)

  • Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

    • Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Yucatán y Campeche

  • Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

    • Chihuahua, Nayarit, Colima, Campeche, Yucatán, Quintana Roo

💨 Vientos fuertes:

  • Se esperan rachas de 45 a 70 km/h en zonas del norte y noroeste del país, como:

    • Baja California, Sonora, Chihuahua y Golfo de California

Estas rachas podrían derribar árboles, anuncios o estructuras ligeras, por lo que se recomienda extremar precauciones.

🌀 Posible ciclón en el Pacífico

Una zona de baja presión con potencial ciclónico se encuentra al sur de Oaxaca y Chiapas. Sus nubes ya están generando lluvias intensas en esas entidades. El SMN vigila su evolución para determinar si se forma un nuevo ciclón tropical.

⚠️ Recomendaciones:

  • Evitar cruzar ríos o arroyos crecidos

  • Manejar con precaución por posibles encharcamientos o deslaves

  • Atender avisos de Protección Civil local y autoridades estatales

