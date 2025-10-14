Frente frío 7 y baja presión traerán lluvias fuertes a Michoacán y más estados
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la presencia de lluvias intensas en el sureste del país, y lluvias muy fuertes en el occidente, centro y sur, debido a varios sistemas activos, entre ellos el frente frío número 7 y una zona de baja presión en el Pacífico sur con posibilidad de desarrollo ciclónico.
Para Michoacán, se pronostican lluvias muy fuertes con descargas eléctricas, posibles granizadas y fuertes rachas de viento. Estas condiciones pueden provocar encharcamientos, deslaves e incremento en ríos y arroyos.
🌎 Estados con pronóstico de lluvias fuertes a intensas:
Lluvias intensas (más de 75 mm):
Chiapas, Veracruz y Quintana Roo (norte)
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Yucatán y Campeche
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
Chihuahua, Nayarit, Colima, Campeche, Yucatán, Quintana Roo
💨 Vientos fuertes:
Se esperan rachas de 45 a 70 km/h en zonas del norte y noroeste del país, como:
Baja California, Sonora, Chihuahua y Golfo de California
Estas rachas podrían derribar árboles, anuncios o estructuras ligeras, por lo que se recomienda extremar precauciones.
🌀 Posible ciclón en el Pacífico
Una zona de baja presión con potencial ciclónico se encuentra al sur de Oaxaca y Chiapas. Sus nubes ya están generando lluvias intensas en esas entidades. El SMN vigila su evolución para determinar si se forma un nuevo ciclón tropical.
⚠️ Recomendaciones:
Evitar cruzar ríos o arroyos crecidos
Manejar con precaución por posibles encharcamientos o deslaves
Atender avisos de Protección Civil local y autoridades estatales
