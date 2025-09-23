Frente frío 4 llega el miércoles; prevén de 0 a 5°C en zonas altas de México

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles ingresará el frente frío número 4 a territorio mexicano, lo que provocará un marcado descenso en la temperatura en distintas regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico, el martes 23 de septiembre el frente frío se aproximará a la frontera norte, generando vientos de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 60 km/h, además de lluvias puntuales fuertes en Chihuahua.

Para el miércoles 24 de septiembre, el frente frío entrará por la frontera norte y noreste del país, en interacción con un canal de baja presión. Esto ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de vientos con rachas de 50 a 70 km/h.

El jueves 25 de septiembre, el sistema se extenderá como frente estacionario sobre el norte y noreste, manteniendo las lluvias fuertes a muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, con posibilidad de granizo y vientos de 40 a 60 km/h.