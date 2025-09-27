Frente frío 4 genera bajas temperaturas y lluvias intensas en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El frente frío número 4 ya ingresó a México y generará un marcado descenso de temperatura en el norte, centro y oriente del país, además de lluvias intensas en varias regiones, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo alertó que este domingo 28 de septiembre se combinarán los efectos del frente frío con una onda tropical que se aproxima a la península de Yucatán y con sistemas de baja presión en las costas del Pacífico, lo que mantendrá el ambiente inestable.

Los estados de Veracruz, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Estado de México e Hidalgo registrarán un descenso importante en los termómetros, mientras que Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí resentirán vientos fuertes que intensificarán la sensación de frío.

El SMN adelantó que los frentes fríos serán más constantes durante octubre y se intensificarán en noviembre y diciembre, en el marco de la temporada otoñal.

La temporada de lluvias continúa activa y se espera que tenga una “despedida intensa” durante los próximos días. Para este domingo, el pronóstico es el siguiente:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Colima.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y la Conagua, usar ropa abrigadora, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones en zonas con pronóstico de lluvias, ya que podrían registrarse encharcamientos, deslaves o crecidas repentinas de ríos y arroyos.

