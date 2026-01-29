México

Frente Frío 32 y aire polar impactarán México: lluvias fuertes y frío intenso

Conoce las áreas más afectadas por el Frente Frío 32 y cómo este fenómeno impactará el clima en México
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nuevo Frente Frío 32 está a punto de afectar a varias regiones de México, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitieron una alerta urgente sobre los efectos del Frente Frío 32 y la llegada de una masa de aire polar, que comenzarán a influir en gran parte de México este 29 de enero.

🌧️ ¿Qué esperar del clima en los próximos días?

  • Frente Frío 32: Este frente frío estará acompañado de norte muy fuerte, lo que afectará principalmente las costas del Golfo de México. ¡No olvides tus abrigos!

  • Lluvias intensas: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas serán los estados más afectados, con lluvias superiores a los 75 mm. También podrían haber tormentas en zonas del sur.

  • Nieve y aguaceros: En las cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, y Pico de Orizaba, es probable que caiga nieve o aguanieve.

⚠️ Recomendaciones para Todos:

  1. Cuida tu salud: Viste ropa gruesa y protege tu cabeza y pies para evitar enfermedades respiratorias. 🧣🧤

  2. Evita riesgos: Si estás en zonas con sistemas de calefacción, asegúrate de que haya ventilación para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. 🔥

  3. Atención al viajar: Si vas por carretera, mantén precauciones por vientos fuertes y neblina. 🚗💨

🗺️ ¿Dónde se sentirá más?

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la CONAGUA te muestra cómo el Frente Frío 32 se desplaza desde el norte hacia el sur, afectando principalmente las costas y el centro del país. 🌍

🔍 Consulta las actualizaciones en las redes oficiales de CNPC y CONAGUA para estar al tanto de cualquier cambio en el pronóstico.

