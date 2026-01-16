Frente frío 29 traerá lluvias y vientos fuertes a Michoacán este fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El frente frío número 29 traerá consigo lluvias puntuales fuertes, vientos con rachas de hasta 80 km/h y ambiente frío a Michoacán y gran parte del país este fin de semana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el organismo, este sistema se desplazará sobre el norte y noreste del país, interactuando con las corrientes en chorro polar y subtropical. En combinación con canales de baja presión, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, se prevé la generación de lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y el Estado de México.
Además, se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h en zonas como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con posibles tolvaneras. Durante la madrugada del sábado, la masa de aire polar impulsada por el frente frío número 28 mantendrá temperaturas bajas con posibles heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central.
En el caso de Michoacán, el SMN pronostica lluvias de moderadas a fuertes principalmente en las zonas centro y sur del estado, incluyendo la región de Tierra Caliente y partes de la Meseta Purépecha. Además, se espera un marcado descenso en las temperaturas, especialmente en municipios de mayor altitud como Uruapan, Zitácuaro, Tzitzio, Pátzcuaro y los alrededores del Pico de Tancítaro. Las autoridades podrían activar alertas preventivas ante posibles deslaves o crecidas de ríos, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil estatal y municipal.
Entre los fenómenos significativos que se esperan para el sábado y domingo destacan:
Nuevo evento de “Norte” en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Marcado descenso de temperatura en gran parte del país.
Lluvias muy fuertes en Veracruz, Chiapas y Tabasco.
Posible caída de nieve o aguanieve en cimas como el Pico de Orizaba y el Nevado de Toluca.
El SMN recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en regiones de alta montaña y zonas con pronóstico de tormentas eléctricas o granizo.
