Frente frío 29 traerá lluvias y vientos fuertes a Michoacán este fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El frente frío número 29 traerá consigo lluvias puntuales fuertes, vientos con rachas de hasta 80 km/h y ambiente frío a Michoacán y gran parte del país este fin de semana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, este sistema se desplazará sobre el norte y noreste del país, interactuando con las corrientes en chorro polar y subtropical. En combinación con canales de baja presión, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, se prevé la generación de lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y el Estado de México.

Además, se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h en zonas como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con posibles tolvaneras. Durante la madrugada del sábado, la masa de aire polar impulsada por el frente frío número 28 mantendrá temperaturas bajas con posibles heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central.