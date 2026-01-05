Frente frío 27 provocará lluvias y vientos en Michoacán y otros estados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El frente frío número 27 se extenderá esta noche sobre el noroeste de México y, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias y rachas de viento en varias regiones del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Baja California, Guerrero y Oaxaca, mientras que, en Michoacán, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas se esperan lluvias aisladas, con posibilidad de descargas eléctricas.

Además, se pronostica viento con rachas de entre 30 a 50 km/h en estados como Baja California, Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes, debido a la presencia de canales de baja presión en el occidente y sur del país.

Para este martes, el frente frío continuará avanzando hacia el noreste del territorio nacional, reforzando las condiciones invernales. En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se esperan rachas de viento similares, así como la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California.

Una línea seca en Coahuila y la entrada de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México favorecerán el desarrollo de lluvias adicionales. También se menciona una circulación anticiclónica en niveles medios que mantendrá ambiente seco y cielo mayormente despejado en el centro y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

SHA