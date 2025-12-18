Frente Frío 22 se aproxima: así afectará a México y Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México ha emitido un reporte detallado sobre las condiciones climáticas para los próximos días, destacando los efectos de un nuevo frente frío y las intensas lluvias que se prevén para diferentes regiones del país. A continuación, te ofrecemos un resumen con las previsiones más relevantes.

Condiciones Generales

Durante el transcurso de este jueves 18 de diciembre, el frente frío número 22 se aproximará e ingresará al norte y noreste del país. Este fenómeno interactuará con la corriente en chorro polar y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, provocando ráfagas de viento de hasta 50 km/h en diversas zonas de Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas.

Pronóstico de Lluvias

En cuanto a las lluvias, el SMN ha informado que lluvias puntuales fuertes afectarán principalmente las regiones del norte, noreste, y este del país, incluyendo zonas de Chiapas, Tabasco, y Veracruz. Estas lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y condiciones peligrosas en ciertas áreas.

En Michoacán, se espera que el frente frío genere lluvias puntuales en diversas regiones, especialmente en las zonas de Morelia, Uruapan y Zitácuaro, con chubascos moderados. Además, se prevé una temperatura baja en las noches, que podría generar heladas en las zonas más altas del estado.

Pronóstico para el 19 de diciembre

Para el viernes 19 de diciembre, el sistema frontal continuará su avance hacia el centro y sur de México, manteniendo las condiciones de viento en Tamaulipas y Veracruz, con ráfagas de hasta 60 km/h. Además, se prevén lluvias muy fuertes en las regiones de Yucatán, Puebla, y Oaxaca.

En Michoacán, las lluvias serán menos intensas, pero no se descartan intervalos de chubascos en las tierras bajas del estado, mientras que en las zonas montañosas, las temperaturas seguirán bajas, alcanzando los 5°C en algunas áreas como Zitácuaro.