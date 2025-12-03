Frente frío 18 impactará a Michoacán: prevén clima gélido en zonas altas del estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la noche de este miércoles 3 de diciembre y la madrugada del jueves 4, ingresará al país el frente frío número 18, el cual provocará un fuerte descenso de temperaturas, lluvias intensas y probabilidad de caída de nieve o aguanieve en estados del norte de México.
Este fenómeno viene acompañado de un río atmosférico —una corriente de humedad que viaja desde el océano Pacífico—, además de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que generará condiciones invernales en buena parte del país.
Sierras de Sonora
Sierras del sur de Chihuahua
Zonas altas de Durango
Partes montañosas de Sinaloa
Estas condiciones invernales podrían presentarse principalmente durante la madrugada y mañana del jueves, según el SMN.
Baja California Sur, Sinaloa y Durango: lluvias puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 mm.
Sonora, Chihuahua y Coahuila: chubascos con posibles descargas eléctricas.
También se esperan lluvias menores en regiones de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Tabasco, Campeche y Chiapas, debido al ingreso de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México.
60 a 80 km/h en zonas de Sonora, Chihuahua y Durango.
Hasta 60 km/h en costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En el Istmo y Golfo de Tehuantepec, se prevén vientos del norte con rachas de 40 a 50 km/h.
Las temperaturas bajarán drásticamente en el norte, centro y oriente del país:
Entre -10 y -5 °C, con heladas severas:
Zonas serranas de Chihuahua y Durango
Entre -5 y 0 °C, con riesgo de hielo:
Partes de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz
Entre 0 y 5 °C, con posibles heladas:
Áreas montañosas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca
Aunque los efectos más intensos del frente frío número 18 se concentrarán en el norte del país, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que Michoacán también experimente un descenso moderado de temperaturas, especialmente en zonas altas y serranas como la Meseta Purépecha, la región de Zitácuaro y partes del oriente del estado. Se podrían registrar mínimas entre 0 y 5 °C, con posibles heladas ligeras durante la madrugada del viernes. Asimismo, no se descartan chubascos dispersos en la región centro-sur del estado debido al ingreso de humedad desde el Pacífico.
El SMN exhorta a la población a:
Abrigarse adecuadamente, especialmente en zonas serranas y rurales.
Tener precaución con posibles heladas en la madrugada.
Evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente en menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Estar atentos a avisos oficiales en caso de cierres carreteros o emergencias climáticas.
El río atmosférico es una banda de vapor de agua concentrada en la atmósfera que puede transportar más humedad que algunos ríos en la Tierra. Cuando interactúa con sistemas fríos, como este frente, potencia las lluvias y los descensos térmicos.
En este caso, dicho fenómeno se combina con el sistema frontal 18, lo que intensifica los efectos en el norte y noreste del país.
SHA