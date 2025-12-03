Frente frío 18 impactará a Michoacán: prevén clima gélido en zonas altas del estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la noche de este miércoles 3 de diciembre y la madrugada del jueves 4, ingresará al país el frente frío número 18, el cual provocará un fuerte descenso de temperaturas, lluvias intensas y probabilidad de caída de nieve o aguanieve en estados del norte de México.

Este fenómeno viene acompañado de un río atmosférico —una corriente de humedad que viaja desde el océano Pacífico—, además de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que generará condiciones invernales en buena parte del país.

📍 ¿Dónde se esperan los efectos más intensos?

🌨️ Posible caída de nieve o aguanieve:

Sierras de Sonora

Sierras del sur de Chihuahua

Zonas altas de Durango

Partes montañosas de Sinaloa

Estas condiciones invernales podrían presentarse principalmente durante la madrugada y mañana del jueves, según el SMN.

🌧️ Estados con lluvias más fuertes:

Baja California Sur , Sinaloa y Durango : lluvias puntuales muy fuertes , de entre 50 y 75 mm.

Sonora , Chihuahua y Coahuila : chubascos con posibles descargas eléctricas.

También se esperan lluvias menores en regiones de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Tabasco, Campeche y Chiapas, debido al ingreso de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México.

🌬️ Rachas de viento intensas:

60 a 80 km/h en zonas de Sonora, Chihuahua y Durango .

Hasta 60 km/h en costas de Baja California , Sinaloa , Nayarit y Jalisco .

30 a 50 km/h en Coahuila , Nuevo León y Tamaulipas .

En el Istmo y Golfo de Tehuantepec, se prevén vientos del norte con rachas de 40 a 50 km/h.

🧊 Frío intenso y heladas en varias regiones

Las temperaturas bajarán drásticamente en el norte, centro y oriente del país:

❄️ Temperaturas mínimas previstas: