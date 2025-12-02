Frente frío 17 golpeará con lluvias y bajas temperaturas a varios estados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre los efectos del frente frío número 17, el cual impactará con lluvias puntuales fuertes y un marcado descenso de temperatura en distintas regiones del país, incluyendo Michoacán.

De acuerdo con el reporte oficial emitido este lunes 2 de diciembre, durante la noche y madrugada del miércoles, el frente frío se extenderá desde el noreste del Golfo de México hacia el oriente del país, generando lluvias muy fuertes en estados como Veracruz, Puebla e Hidalgo.