Frente frío 14 llegará a México este jueves con lluvias, vientos y descenso térmico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque el frente frío número 13 se alejó hacia el Caribe y permitió una breve recuperación térmica en varias regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que una nueva masa de aire polar ingresará al territorio nacional la noche del jueves 13 de noviembre, marcando el inicio de otro descenso de temperatura.
El nuevo sistema frontal ingresará por el noroeste de México, impulsado por una vaguada polar, una circulación ciclónica en altura y el refuerzo de corrientes en chorro polar y subtropical, lo que provocará condiciones frías, con rachas de viento fuertes, lluvias y posible aguanieve, informó el organismo.
Jueves 13 por la noche: el frente impactará a Baja California, donde se esperan chubascos, rachas de viento y descenso térmico inmediato.
Viernes 14: el sistema avanzará hacia el norte del país, afectando a Sonora con lluvias fuertes a muy fuertes y posibilidad de aguanieve nocturna en la Sierra de San Pedro Mártir y el norte de Sonora.
Se prevén rachas de viento de 50 a 60 km/h, tolvaneras y oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en la costa occidental de la península.
Sábado 15: el fenómeno continuará interactuando con la región, provocando vientos de 60 a 70 km/h en el Golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua, con persistencia de lluvias intensas y riesgo de nieve o aguanieve.
Autoridades de salud y protección civil recomiendan a la población tomar medidas preventivas:
Abrígate en capas y cubre especialmente cabeza, cuello, manos, nariz y boca.
Evita cambios bruscos de temperatura y mantén buena hidratación.
Consume frutas y verduras ricas en vitamina C para fortalecer defensas.
No utilices anafres ni braseros dentro del hogar, y evita dejar estufas o calentadores encendidos durante la noche sin ventilación.
En regiones con efecto de “Norte” y oleaje elevado, como las costas del Pacífico norte, se debe evitar actividades marítimas o ribereñas sin consultar antes a Capitanías de Puerto y Protección Civil.
El SMN exhorta a la población a mantenerse al tanto de los avisos meteorológicos oficiales, tomar precauciones y evitar la exposición prolongada al frío y al viento fuerte.
