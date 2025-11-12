Frente frío 14 llegará a México este jueves con lluvias, vientos y descenso térmico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque el frente frío número 13 se alejó hacia el Caribe y permitió una breve recuperación térmica en varias regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que una nueva masa de aire polar ingresará al territorio nacional la noche del jueves 13 de noviembre, marcando el inicio de otro descenso de temperatura.

El nuevo sistema frontal ingresará por el noroeste de México, impulsado por una vaguada polar, una circulación ciclónica en altura y el refuerzo de corrientes en chorro polar y subtropical, lo que provocará condiciones frías, con rachas de viento fuertes, lluvias y posible aguanieve, informó el organismo.

Estados con primeras afectaciones: