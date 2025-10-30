Frente frío 11 trae lluvias a Michoacán y temperaturas bajo cero en otras regiones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua, informó que el frente frío número 11 y su masa de aire polar continúan generando condiciones climatológicas adversas en varias regiones del país, especialmente en el sureste y zonas costeras del golfo de México.

Durante la noche de este jueves y madrugada del viernes 31 de octubre, se esperan lluvias muy fuertes en Tabasco, y fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche, además de chubascos y lluvias aisladas en regiones como Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

En Michoacán: se esperan chubascos

En el occidente del país, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico provocarán chubascos (5 a 25 mm) en el occidente de Michoacán, además de lluvias en zonas de Guerrero, Jalisco, Colima y Nayarit.