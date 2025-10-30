Frente frío 11 trae lluvias a Michoacán y temperaturas bajo cero en otras regiones
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua, informó que el frente frío número 11 y su masa de aire polar continúan generando condiciones climatológicas adversas en varias regiones del país, especialmente en el sureste y zonas costeras del golfo de México.
Durante la noche de este jueves y madrugada del viernes 31 de octubre, se esperan lluvias muy fuertes en Tabasco, y fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche, además de chubascos y lluvias aisladas en regiones como Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.
En Michoacán: se esperan chubascos
En el occidente del país, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico provocarán chubascos (5 a 25 mm) en el occidente de Michoacán, además de lluvias en zonas de Guerrero, Jalisco, Colima y Nayarit.
Evento de “Norte” y fuertes vientos
El fenómeno conocido como evento de “Norte” generará rachas de viento de hasta 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), así como ráfagas de 40 a 50 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Se prevé también oleaje elevado, de hasta 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, y hasta 3.5 metros en costas de Veracruz y Tabasco.
Temperaturas mínimas bajo cero
Para la mañana del viernes 31 de octubre, se anticipan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de estados como:
Chihuahua
Durango
Coahuila
Nuevo León
Puebla
Estado de México
Tlaxcala
Veracruz
También se esperan mínimas de 0 a 5 °C en regiones montañosas de Jalisco, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Oaxaca.
Viento, oleaje y precauciones
Además de los vientos en el golfo, se prevén rachas de 55 a 70 km/h en el norte del país, particularmente en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo que podría generar caída de árboles, anuncios o daños menores.
Se pide precaución en tramos carreteros, donde la combinación de lluvias, neblina o encharcamientos puede disminuir la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes.
