Frente a los aranceles, Mitsubishi planea una producción propia en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un escenario marcado por una nueva ola de aranceles que afectan la importación de autos a México, Mitsubishi ha encontrado una ventaja clave gracias a su participación en la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Esta alianza le otorga permisos de importación especiales que le permiten esquivar los altos costos derivados de las tarifas impuestas recientemente, especialmente a los vehículos provenientes de países como China, Tailandia e Indonesia.
Ah Kin Vázquez, CEO de Mitsubishi Motors México, explicó en entrevista con El Economista que, a diferencia de otras marcas, la compañía no enfrenta un impacto directo por los aranceles del 50% a los autos provenientes de estas naciones asiáticas, gracias a los permisos que la Alianza le proporciona. Aunque algunas unidades de Mitsubishi provienen de Japón, la mayoría llega desde mercados asiáticos que enfrentan ahora restricciones más severas, lo que ha complicado la llegada de vehículos desde esos países.
Sin embargo, la marca no se confía y ya tiene en mente un plan alternativo para reducir su dependencia de la Alianza. Mitsubishi está buscando obtener permisos de importación propios, lo que le otorgaría mayor flexibilidad y control sobre sus operaciones en México. Este movimiento no solo busca adaptarse mejor a las condiciones cambiantes del mercado, sino también ganar independencia frente a las decisiones externas de sus socios en la Alianza.
A mediano y largo plazo, Mitsubishi no descarta la posibilidad de producir vehículos en México. Aunque la fabricación en el país no está contemplada para los próximos dos años, la opción está sobre la mesa como una ruta real para el futuro. La fabricación local representaría una oportunidad significativa para reducir costos y mejorar la competitividad en un mercado lleno de opciones y marcas. Además, la producción en México impactaría directamente en los precios de los vehículos, permitiendo ofrecer mejores ofertas a los consumidores mexicanos.
Este movimiento también implicaría una importante inversión y generación de empleo en el país, contribuyendo al crecimiento económico local. Mitsubishi, que ya ha experimentado un aumento sostenido en sus ventas en México, busca fortalecer su presencia a largo plazo. Con una combinación de permisos propios y la posible instalación de una planta de producción en territorio mexicano, la marca tiene la vista puesta en un futuro más independiente, con precios más competitivos y una oferta más atractiva para los consumidores mexicanos.
mrh