Frente a los aranceles, Mitsubishi planea una producción propia en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un escenario marcado por una nueva ola de aranceles que afectan la importación de autos a México, Mitsubishi ha encontrado una ventaja clave gracias a su participación en la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Esta alianza le otorga permisos de importación especiales que le permiten esquivar los altos costos derivados de las tarifas impuestas recientemente, especialmente a los vehículos provenientes de países como China, Tailandia e Indonesia.

Ah Kin Vázquez, CEO de Mitsubishi Motors México, explicó en entrevista con El Economista que, a diferencia de otras marcas, la compañía no enfrenta un impacto directo por los aranceles del 50% a los autos provenientes de estas naciones asiáticas, gracias a los permisos que la Alianza le proporciona. Aunque algunas unidades de Mitsubishi provienen de Japón, la mayoría llega desde mercados asiáticos que enfrentan ahora restricciones más severas, lo que ha complicado la llegada de vehículos desde esos países.

Sin embargo, la marca no se confía y ya tiene en mente un plan alternativo para reducir su dependencia de la Alianza. Mitsubishi está buscando obtener permisos de importación propios, lo que le otorgaría mayor flexibilidad y control sobre sus operaciones en México. Este movimiento no solo busca adaptarse mejor a las condiciones cambiantes del mercado, sino también ganar independencia frente a las decisiones externas de sus socios en la Alianza.