Fraude digital: usan logos oficiales para engañar a ciudadanos

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Autoridades federales emitieron una alerta ante un sofisticado intento de fraude digital que pone en riesgo a ciudadanos que buscan tramitar su Constancia de No Inhabilitación.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó una página web apócrifa que simula ser un portal oficial del Gobierno de México, utilizando logotipos auténticos y el nombre de la extinta Secretaría de la Función Pública para aparentar legitimidad. Este sitio ofrece la expedición de constancias, pero no tiene relación con ninguna dependencia oficial, lo que puede derivar en fraude y uso indebido de datos personales.