¿Frío? Refuerza tus defensas este invierno con frutas ricas en vitamina C

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, es común que aumenten los casos de infecciones respiratorias, como el resfriado común, influenza y otras afecciones propias de la temporada fría. Las autoridades de salud recomiendan reforzar las defensas del organismo para estar mejor preparados ante estos riesgos.

🍊 Alimentación saludable para fortalecer defensas

Consumir alimentos ricos en vitamina C es una de las recomendaciones más frecuentes de las instituciones de salud. Esta vitamina, presente en frutas y verduras, ayuda a que el sistema inmunológico funcione correctamente y colabora en la defensa contra virus respiratorios frecuentes en invierno.

Algunos ejemplos de alimentos con vitamina C:

Frutas: naranja, mandarina, toronja, kiwi, guayaba, fresas, papaya.

Verduras: brócoli, pimientos, espinacas, coliflor.

La Secretaría de Salud de Michoacán recomienda además comer de 3 a 4 raciones de frutas o verduras al día e ingerir líquidos suficientes, como agua simple, para mantener las defensas fuertes y el organismo bien hidratado.