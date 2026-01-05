¿Frío? Refuerza tus defensas este invierno con frutas ricas en vitamina C

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, es común que aumenten los casos de infecciones respiratorias, como el resfriado común, influenza y otras afecciones propias de la temporada fría. Las autoridades de salud recomiendan reforzar las defensas del organismo para estar mejor preparados ante estos riesgos.
Consumir alimentos ricos en vitamina C es una de las recomendaciones más frecuentes de las instituciones de salud. Esta vitamina, presente en frutas y verduras, ayuda a que el sistema inmunológico funcione correctamente y colabora en la defensa contra virus respiratorios frecuentes en invierno.
Algunos ejemplos de alimentos con vitamina C:
Frutas: naranja, mandarina, toronja, kiwi, guayaba, fresas, papaya.
Verduras: brócoli, pimientos, espinacas, coliflor.
La Secretaría de Salud de Michoacán recomienda además comer de 3 a 4 raciones de frutas o verduras al día e ingerir líquidos suficientes, como agua simple, para mantener las defensas fuertes y el organismo bien hidratado.
No solo la alimentación es importante. Los expertos en salud también sugieren:
Mantener una hidratación adecuada. Beber agua durante el día ayuda a mantener las mucosas húmedas y más capaces de defenderse de virus.
Mantenerse activo físicamente, dentro de lo posible, para mejorar la circulación y el metabolismo.
Evitar cambios bruscos de temperatura, cubrir nariz y boca al salir al frío y proteger especialmente a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables.
Además de fortalecer el sistema inmunológico con dieta y hábitos saludables, las autoridades de salud reiteran la importancia de estar al día con las vacunas, especialmente contra la influenza y COVID‑19, ya que estas enfermedades circulan con mayor frecuencia en la temporada de frío.
Usar cubrebocas en lugares cerrados o con poca ventilación, lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto cercano con personas enfermas también son medidas útiles para reducir el riesgo de contagio.
Durante los meses fríos, el aire seco y las bajas temperaturas pueden favorecer la transmisión de virus respiratorios. Además, la gente pasa más tiempo en espacios interiores, lo que facilita el contacto entre personas y aumenta las posibilidades de contagio. Por eso, cuidar la alimentación, vacunarse y mantener hábitos saludables ayuda a que tu cuerpo tenga más herramientas para defenderse
SHA