Fotógrafo de Playboy México, Jonathan Ortiz, muere en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades capitalinas investigan la muerte del fotógrafo colombiano Jonathan Ortiz Leal, de 34 años, quien fue encontrado sin vida el pasado jueves 13 de noviembre en un apartamento ubicado en la zona de Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México.

Según versiones difundidas por medios locales, fueron sus compañeros de vivienda quienes notaron su ausencia y decidieron ingresar a su habitación, donde lo encontraron sin signos vitales.

El periodista mexicano Antonio Nieto reportó que el cuerpo fue hallado sin ropa y en posición boca abajo, lo que ha llevado a las autoridades a considerar diversas líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de que Ortiz Leal no se encontrara solo antes de morir. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre este aspecto.

Los familiares del fotógrafo señalaron que el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia, por lo que será la necropsia la que determine la causa exacta del fallecimiento.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación y se espera que los resultados forenses ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Jonathan Ortiz Leal era originario de Santa Marta, Colombia, y se había establecido en México para continuar con su carrera profesional en el ámbito de la fotografía. Destacó por su trabajo en retrato y fotografía documental, colaborando con medios como Playboy México y modelos reconocidas como Karely Ruiz y las argentinas Lara Agostina Granados y Emelia Victoria.

Este caso se suma a otros recientes que han afectado a la comunidad artística colombiana en México, como el fallecimiento de los músicos B King y Regio Clown, encontrados sin vida en septiembre en el Estado de México.

BCT