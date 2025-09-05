Formaciones ciclónicas podrían impactar el Atlántico y el Pacífico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia dos zonas de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días, una sobre el océano Atlántico y otra en el Pacífico.
De acuerdo con la más reciente actualización de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la primera zona se localiza a 4,500 km al este de las costas de Quintana Roo y presenta un 30% de probabilidad de convertirse en ciclón en las próximas 48 horas, y hasta un 60% en los siguientes siete días. Este sistema está asociado con una onda tropical y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 16 km/h.
Por otra parte, se vigila una segunda área de inestabilidad al sur de la península de Baja California, en el océano Pacífico. Aunque las condiciones aún son incipientes, se estima una probabilidad del 20% para desarrollo ciclónico en un periodo de siete días.
Las autoridades meteorológicas exhortan a la población, especialmente en zonas costeras, a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.
SHA