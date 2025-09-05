Formaciones ciclónicas podrían impactar el Atlántico y el Pacífico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia dos zonas de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días, una sobre el océano Atlántico y otra en el Pacífico.

De acuerdo con la más reciente actualización de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la primera zona se localiza a 4,500 km al este de las costas de Quintana Roo y presenta un 30% de probabilidad de convertirse en ciclón en las próximas 48 horas, y hasta un 60% en los siguientes siete días. Este sistema está asociado con una onda tropical y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 16 km/h.