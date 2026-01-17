Ford defiende el T-MEC tras dichos de Trump: “Es crucial para la industria automotriz"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director general de Ford Motor Company, Jim Farley, respondió a los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al asegurar que el acuerdo comercial es clave para la industria automotriz.

Las declaraciones del directivo se dieron después de que Trump visitara una planta de Ford en Detroit, Michigan, donde desestimó el valor del tratado para el sector. Durante su discurso, el presidente estadounidense afirmó que el T-MEC “no supone ninguna ventaja real” para su país y que “podríamos tenerlo o no, a mí me da igual”.

Ante esto, Farley defendió la importancia de mantener el acuerdo como pilar para la integración productiva en la región:

“Realmente vemos a Canadá, México y Estados Unidos como un sistema de fabricación integrado. Y así es como abordaremos esta negociación. Es muy crucial para nosotros, pero necesitamos revisiones”, declaró el CEO de Ford.

La compañía automotriz reiteró que el T-MEC permite una cadena de suministro fluida y competitiva entre los tres países, al considerar a México, Estados Unidos y Canadá como una unidad de producción frente a mercados globales como China o Europa.

En ese sentido, Ford reconoció que la revisión del tratado prevista para 2026 debe abrir la puerta a ajustes o adaptaciones, pero sin desmantelar el acuerdo.